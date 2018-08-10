"أوقاف الإسماعيلية": تخصيص 61 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية انتهت من خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتحديد الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد موزعة على جميع مناطق المحافظة.

وأضاف بدران فى بيان له اليوم، أنه تم تخصيص 61 ساحة، موزعة على 7 إدارات، من بينها 10 ساحات بإدارة الإسماعيلية، فى مقدمته أكبر ساحة خلاء وهى ساحة الاستاد الإسماعيلي، كما تم تخصيص 10 ساحات بإدارة أبو صوير فى مقدمته أكبر ساحة وهى ساحة مركز شباب أبوصوير، و10 ساحات بإدارة القصاصين فى مقدمته أكبر ساحة وهى ساحة مدرسة أحمد عرابي، 10 ساحات بإدارة التل الكبير وفى مقدمته الساحة الشعبية بمركز شباب التل الكبير، 6 ساحات بإدارة فايد فى مقدمته أكبر ساحة وهى ساحة عمر بن الخطاب شارع البحر، و9 ساحات بإدارة القنطرة غرب، وفى مقدمته أكبر ساحة وهى ساحة مركز شباب القنطرة غرب، و6 ساحات بإدارة القنطرة شرق وفى مقدمته أكبر ساحة وهى ساحة الشهيد جواد حسنى، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطيب أصلى وخطيب احتياطى لكل ساحة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على أنه لا يسمح بإقامة أى ساحة مخالفة بخلاف العدد المصرح به من الوزارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.