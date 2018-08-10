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الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:20 م
خالد صلاح
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أبرزها الذرة والصويا والأرز..

أسواق فاينانشيال تعلن انخفاض أسعار خامات 11 سلعة بنهاية الأسبوع

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:00 م
أسواق فاينانشيال تعلن انخفاض أسعار خامات 11 سلعة بنهاية الأسبوع خامات السلع
كتب محمود الضبع
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كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق العالمية والبورصات السلعية عن انخفاض أسعار 11 سلعة كما جاءت مؤشراتها بالتقرير فى نهاية الأسبوع المنصرم وهى الذرة الأرجنتينى والبرازيلى والأمريكى والأوكرانى بالإضافة إلى الصويا "47 - 1" والصويا 44 والسكر المكرر وأرز الشعير العريض والرفيع و الأرز الأبيض البلدى العريض – كسر 3% و كسر 10: 12% والأرز الأبيض البلدى رفيع – كسر 10: 12% بينما شهد التقرير بإستقرار مؤشرات باقى أسعار خامات السلع والتى جاءت كالتالى:-

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3770 جنيها / طن صب أرضه

ذرة أمريكى 3720 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3670 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 - 1 8200 جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 7700 جنيه / طن صب أرضه

صويا 44 7100 جنيه / طن صب أرضه

بذرة صويا برازيلى 7200 جنيه / طن صب أرضه

بذرة صويا أوكرانى 7150 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5550 جنيه / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد – دى دى جى إس 7550 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % ) 14700 جنيه / طن معبأ أرضه

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % ) 14900 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12800 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12300 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى 5300 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد ( محلى ) 4050 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 6600 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6400 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4270 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 اوكرانى / روسى 4370 جنيه / طن صب أرضه

ردة محلى 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 14100 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 12500 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر 15500 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 16200 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7250 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4500 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 4200 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7700 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 10: 12% 7200 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10: 12% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24 4900 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 5000 جنيه / طن معبأ أرضه


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