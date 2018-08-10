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"أسبوع فى حب الوطن" مبادره لحماية المستهلك تبدأ غدا لحل شكاوى المواطنين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:00 ص
"أسبوع فى حب الوطن" مبادره لحماية المستهلك تبدأ غدا لحل شكاوى المواطنين اجتماع لقيادات جهاز حماية المستهلك - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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يبدأ جهاز حماية المستهلك، تنفيذ مبادرة وطنية غدا السبت تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن" تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك  فى إطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء يشأن ضرورة ايجاد آليات غير تقليديه لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

وقال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن كل العاملين مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية ومن هذا المنطلق فقد كان إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، لافتا الى أن هناك تنسيق مع كافة الجهات والكيانات المرتبطة بالعمليه الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ممن لديهم أى شكاوى أن يتواصلوا علي رقم الواتس أب 01281661880 متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها حيث سيكون فريق العمل جاهز على حلها. لافتا الى استعداد الجهاز من خلال معسكره بالقرية الذكية لتلقى أى شكاوى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل على الحل الفورى وإزالة أسباب الشكاوى فى أسرع وقت .

وفي سياق متصل أكد اللواء دكتور  راضى عبد المعطى، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل مايخل بحقوقهم الإستهلاكية وانه يعمل بالتنسيق التام مع كافه الأجهزة المعنيه بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وأشار عبد المعطى إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588،أومكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، أومن خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

 


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أسبوع في حب الوطن

شكاوي المواطنين




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