video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أثينا تنتقد طرد موسكو لدبلوماسيين يونانيين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:52 م
أثينا تنتقد طرد موسكو لدبلوماسيين يونانيين نائب وزير الخارجية اليونانى
أثينا (أ ش أ)
إضافة تعليق

انتقد وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزيا طرد روسيا لدبلوماسيين يونانيين من موسكو، فى وقت سابق هذا الأسبوع، فى الوقت الذى تزداد فيه حدة الخلاف بين الدولتين.

ووصف كوتزيا - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، الخطوة الروسية بأنها "تعسفية وانتقامية ولا تستند إلى أية دلائل".

وكانت روسيا ذكرت - يوم الاثنين الماضى - أنها ترد بالمثل على طرد اليونان لدبلوماسيين روسيين اثنين الشهر الماضي، حيث وصفت موسكو هذه الخطوة "بالإجراءات غير الودية".

وطردت أثينا - فى يوليو الماضى - دبلوماسيين روسيين كانا يقيما فى السفارة الروسية، وسط مزاعم بأنهما ساعدا فى تمويل تظاهرات مناهضة للاتفاق الموقع بين اليونان وجارتها الشمالية مقدونيا، والذى من شأنه أن يمهد الطريق لانضمام مقدونيا إلى حلف الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تعارض بشدة توسع الناتو فى ضم دول كانت سابقا تخضع للنفوذ الروسى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غواص يقود حملة لحماية موقع فريد لحصان البحر باليونان

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان لـ 93 قتيلا بينهم 45 امرأة

اليونان

روسيا

اخبار اليونان

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة