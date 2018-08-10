أثينا تنتقد طرد موسكو لدبلوماسيين يونانيين

أثينا (أ ش أ)

انتقد وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزيا طرد روسيا لدبلوماسيين يونانيين من موسكو، فى وقت سابق هذا الأسبوع، فى الوقت الذى تزداد فيه حدة الخلاف بين الدولتين.

ووصف كوتزيا - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، الخطوة الروسية بأنها "تعسفية وانتقامية ولا تستند إلى أية دلائل".

وكانت روسيا ذكرت - يوم الاثنين الماضى - أنها ترد بالمثل على طرد اليونان لدبلوماسيين روسيين اثنين الشهر الماضي، حيث وصفت موسكو هذه الخطوة "بالإجراءات غير الودية".

وطردت أثينا - فى يوليو الماضى - دبلوماسيين روسيين كانا يقيما فى السفارة الروسية، وسط مزاعم بأنهما ساعدا فى تمويل تظاهرات مناهضة للاتفاق الموقع بين اليونان وجارتها الشمالية مقدونيا، والذى من شأنه أن يمهد الطريق لانضمام مقدونيا إلى حلف الناتو.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تعارض بشدة توسع الناتو فى ضم دول كانت سابقا تخضع للنفوذ الروسى.