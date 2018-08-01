6 أغسطس انطلاق "برنامج إعداد القيادات الطلابية فى جامعة عين شمس

تفعيلاً للتوصيات التى خرج بها المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، التى تنص على " تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء خطة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك "، ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة "برنامج إعداد القيادات الطلابية " فى الفترة من 6 أغسطس الجارى وحتى 9 من سبتمبر المقبل.

وأوضح سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة والمشرف العام على البرنامج، أن برنامج إعداد القيادات الطلابية يقام بمعسكرى الجامعة بمحافظة مطروح و مدينة رأس البر، ويشمل عدد من الأنشطة التثقيفية والرياضية و الفنية والترفيهية، فضلاً عن المحاضرات و الندوات المتخصصة فى مجال إعداد القادة.

وأوضحت سحر مجاهد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أنه قد تم إعداد مقابلات شخصية مع المتقدمين للبرنامج من طلاب مختلف كليات الجامعة ، حيث قام بسحب استمارات المشاركة في البرنامج 1247 طالب وطالبة ، تقدم منهم للمقابلة الشخصية 475 طالب وطالبة ، و تم اختيار 270 للمشاركة و الاستفادة من البرنامج .

و أضاف أطارق أحمد مدير إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب أن هناك 3 أفواج ، يضم كل فوج 90 طالب وطالبة تتحمل الجامعة تكاليف الاشتراك و الإقامة طوال فترة المعسكر.

و من المقرر أن يسافر الفوج الأول إلى مدينة رأس البر في الفترة من 1 ل 6 أغسطس ، و الفوج الثاني في الفترة من 10 ل 14 من أغسطس الجاري، أما الفوج الثالث يقام بمعسكر الجامعة بمحافظة مطروح في الخامس من سبتمبر المقبل.



