2.4 مليون نزيل فى فنادق أبو ظبى خلال النصف الأول من 2018

رسالة دبى ميرفت رشاد





كشفت دائرة السياحة والثقافة فى أبوظبى، أن عدد نزلاء فنادق الإمارة سجل خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 2.4 مليون نزيل، بنمو قدره 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضحت الدائرة، أن أبوظبى سجلت نموا قدره 6% فى عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال يونيو 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لتنجح بذلك فى استقطاب 339 ألفا و592 نزيلا، بزيادة تبلغ 19 ألف نزيل مقارنة بيونيو 2017، مدعوما بالارتفاع الكبير فى عدد الزوار من السعودية والولايات المتحدة.

وبحسب البيانات، فقد وصلت الإيرادات الكلية لـ162 فندقا فى الإمارة توفر 31.54 غرفة خلال النصف الأول إلى 2.65 مليار درهم، فى ما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية نحو 342 درهما.

وارتفعت نسبة الإشغال الفندقى إلى 71% فى النصف الأول من عام 2018، مقارنة بنحو 70% فى الفترة المقابلة من عام 2017.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى، سيف سعيد غباش، بحسب ما نشره موقع الإمارات اليوم، إن الإحصاءات تعكس الأداء القوى والمستقر لقطاع السياحة منذ مطلع العام الجارى، لافتا إلى أن أبوظبى شهدت نموا جاوز 5% فى النصف الأول من العام الجارى، إذ حظيت خريطة المنتجات والمعالم السياحية فى العاصمة الإماراتية بزخم إضافى بافتتاح المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز أبوظبى" فى جزيرة "ياس".

وشكل الزوار السعوديون والأمريكيون ركيزة أساسية للزيادة فى عدد النزلاء خلال يونيو 2018، الذى تزامن مع شهر رمضان، إذ ارتفع عدد النزلاء السعوديين بنسبة 57%، والنزلاء الأمريكيين بنسبة 27%، مقارنة بيونيو 2017.

وامتدت توجهات النمو إلى الأسواق السياحية الرئيسة، وفى مقدمتها الهند التى ازداد عدد النزلاء من مواطنيها بنسبة 3.7% خلال يونيو، ليتجاوز 29.9 ألف نزيل، وبنسبة 19% خلال النصف الأول من 2018. كما ارتفع عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 14.5% خلال يونيو، وبنسبة 12.9% خلال النصف الأول.

وحققت المناطق الثلاث فى الإمارة نموا فى عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال يونيو 2018، بنسبة بلغت 5.6% فى أبوظبي، و7.6% فى منطقة العين، و15.3% فى منطقة الظفرة، بينما ارتفعت مستويات الإشغال الفندقى بنسبة 6.4% و8.5% و22.2% فى المناطق الثلاث على الترتيب.