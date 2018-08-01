1418 طلب تسجيل مواليد استقبلته مكاتب التموين فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكدت مديرية التموين بالشرقية، أن مكاتب التموين على مستوى مدن ومراكز المحافظة، استقبلت 1418 طلب تسجيل لمواليد فى اليوم الأول من فتح باب التسجيل .

وأضافت فايزة عبد الرحمن وكيل المديرية لـ"اليوم السابع"، أن مكاتب التموين وعددها 123، انتظمت فى عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تنفيذًا للتعليمات الوزارية، ولم يتم رصد أى معوقات حالت دون تعطيل مواطنين عن تسجيل بياناتهم .

وأشارت إلى أن كل مكتب مجهز بجهاز كمبيوتر وموظف مكلف بالمهمة، وكذلك جارٍ توافر الاستمارة اللازمة للمواليد تنفيذ للتعليمات والشروط الوزارية المعلنة، لافتًا إلى أن التسجيل متاح لمدة 10 أسابيع طبقًا للفئات المحددة بحد أقصى 3 مواليد وللأسر الأولى بالرعاية وأصحاب معاشات بحد أقصى 2000 جنيه .