"يناير الأسود"..الأعلى فى حوادث السيارات خلال 2017 بـ 1069 تصادم و374 متوفى

كتبت- هبة حسام

سجل شهر يناير من العام الماضى، أعلى عدد لحوادث السيارات، مقارنة بباقى أشهر العام، حيث بلغ عدد حوادث الطرق خلال ذلك الشهر 1069 حادث بنسبة 9.6% من إجمالى حوادث الطرق الواقعة خلال العام بأكمله، والتى بلغ عددها 11.098 ألف حادث.

نتج عن حوادث شهر يناير "منفرداً" 374 متوفى و1247 مصاب و1612 مركبة تالفة، وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حوادث الطرق خلال عام 2017، احتل شهر مارس من العام الماضى، المرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد الحوادث الواقعة خلاله.

بلغ عدد حوادث شهر مارس 2017 نحو 1042 حادث بنسبة 9.4% من إجمالى حوادث الطرق فى العام الماضى، وفى المقابل جاء أقل عدد لحوادث السيارات فى شهر ديسمبر من العام الماضى، حيث سجل هذا الشهر 778 حادث بنسبة 7% من العدد الإجمالى لحوادث الطرق فى 2017.

ويوضح الجدول التالى التوزيع العددى والنسبى لحوادث الطرق سواء فى المحافظات أو الطرق السريعة على أشهر العام الماضى والخسائر الناتجة عنها...



التوزيع العددى والنسبى لحوادث السيارات خلال كل شهر من عام 2017