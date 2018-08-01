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وكيل أوقاف الإسكندرية: 430 صك أضحية تم توزيعه على الفقراء والمحتاجين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:44 م
وكيل أوقاف الإسكندرية: 430 صك أضحية تم توزيعه على الفقراء والمحتاجين الشيخ محمد العجمى وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال الشيخ محمد العجمى، وكيل أوقاف الإسكندرية، إنه تم توزيع 430 صك أضحية حتى الآن، فى كافة الإدارات، بقيمة 1500 جنيه للصك الواحد، والتى تم طرحها فى الإدارات الفرعية والمساجد المخصصة لبيع صكوك الأضحية.
 
وأضاف خلال لقائه بطلاب المسجد الجامع، أنه منذ طرح صكوك الأضحية فى الإدارات لاقت إقبالا كبيرا، وسيتم توزيعها بمعرفة وزارة الأوقاف على الفقراء والمحتاجين فى القرى البعيدة، مؤكدا، أنه سيتم بدء توزيع لحوم الأضاحى على الفقراء بدءاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وكرم وكيل أوقاف الإسكندرية عددا من الطلاب المتفوقين فى مدرسة المسجد الجامع، ومنح 100 جنيه لإحدى الطالبات المتفوقات فى قراءة القرآن الكريم والإنشاد الدينى.

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