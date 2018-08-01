وكيل أوقاف الإسكندرية: القيادة السياسية تهتم بالمساجد دوروس لضوابط الإنجاب

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الشيخ محمد العجمى وكيل أوقاف الإسكندرية، على أن القيادة السياسة تهتم بكافة المساجد وتثق فى وزارة الأوقاف وسيتم وضع خطة محكمة خلال الفترة القادمة من خلال الخطب والدروس العلمية بالمساجد عن الزيادة السكانية التى أصبحت ذات خطورة كبير على المجتمع ووضع ضوابط للإنجاب وتوعية المواطنين.

وأضاف العجمى، خلال اجتماعه بمديرى الإدارات الفرعية بالمساجد، أنه لابد من توعية المواطنين بضوابط الانجاب لإخراج جيل معافى من الأمراض مثل توعية مرضى الإيدز بخطورة الإنجاب، مؤكدًا على المساجد يوجد بها عدد من الأنشطة منها مدارس المسجد الجامع التى حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار وكيل أوقاف الإسكندرية، إلى أن هناك تكليفات من وزارة الأوقاف بالاهتمام بالنشء وبسط السيطرة الكاملة على المساجد والساحات فى عيد الأضحى المبارك وتم تجهيز إمام وإمام احتياطى فى كل ساحة فى حالة حدوث أى طارئ.

وأكد العجمى، على أنه سيتم زيادة المدارس العلمية من 5 مدارس وهى مدارس علمية للكبار لدراسة الفقه والكتب العلمية وسيتم زيادتها 10 فى آخر العام الحالى، مشددًا على أن مديرية الأوقاف ليست طرف فى صراع بين فصيل أو حزب أن تستغل سياسيا أو حزبيا، كما أكد أن سيتم زيادة أعداد الأئمة الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة وهناك 2 أئمة تم تعيينهم للتحدث للوفود الأجنبية منهم الشيخ محمد الغزالى إمام مسجد البردى باللبان، وإمام بإدارة الجمرك.

وأشار العجمى، إلى أنه سيتم زيادة القوافل بمنطقة بمناطق العامرية اول وثانى والبرج والمنتزه وهذه المناطق ستشهد طفرة دعوية طبقا لتوجيهات الوزارة.