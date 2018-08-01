بحث وفد شركة (بوبرويسكاجروماش) البيلاروسية مع المسئولين فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى وممثلى وزارتى الزراعة والبيئة ومشروع الخدمات الوطنية آفاق التعاون، لإنتاج المعدات الزراعية وتدريب المتخصصين المصريين في المجال الزراعى.



وذكر بيان وزعته سفارة بيلاروسيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن الوفد البيلاروسى قدم خلال زيارته للقاهرة التي انتهت اليوم عرضا مفصلا عن الدفعة الأولى للمنتجات (ماكينات ومكابس وآلات السماد) التى تم تجميعها بالتعاون مع مصنع حلوان للمعدات والآلات، مشيرا إلى أن الوفد وفر المعلومات عن الخصائص الفنية لهذه المنتجات ومزاياها التنافسية.



وأضاف أن الوفد البيلاروسي ناقش إمكانيات إقامة إنتاج مشترك من خلال نقل تدريجى للتكنولوجيات وزيادة مكون الإنتاج المحلى فضلا عن إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية، موضحا أن الوفد أجرى مباحثات منفصلة مع قيادات الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية حول الترويج للمنتجات البيلاروسية للمزارعين فى مصر.



يشار إلى أن الشركة البيلاروسية (وبرويسكاجروماش) تعد احدى أكبر الشركات المنتجة للآلات الزراعية فى بيلاروسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

