وصول متضامن ماليزى مع الشعب الفلسطينى إلى كوالالمبور بعد إفراج إسرائيل عنه

كوالالمبور (أ ش أ)

أعلنت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء، عن وصول الناشط الماليزى محمد أفندى صالح إلى مطار كوالالمبور الدولى الليلة الماضية بعد افراج السلطات الإسرائيلية عنه.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن أفندى قوله - فى تصريح للصحفيين بعد وصوله إلى مطار كوالالمبور- أن السلطات الإسرائيلية قد طوقت سفينة "العودة" (لكسر الحصار على غزة) والتى كان على متنها بالإضافة إليه 16 ناشطا من 16 دولة منهم نشطاء لحقوق الإنسان وصحفى وطاقم وإمدادات طبية تقدر بـ 13 ألف يورو لتسليمها إلى سكان قطاع غزة .

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عنه بعد أن أجبرته على التوقيع على مذكرة اعتراف بأنه اخترق المياه الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد استولت قبل أيام على سفينة "العودة" على بعد 49 ميلا بحريا من مياه غزة .