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وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:12 ص
وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ــ عبد الحليم سالم
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها إرادة حقيقية وعزيمة قوية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على حل المشكلات التى تواجهها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة للوقوف على التحديات التى تواجه تلك الصناعة وبحث سبل التغلب عليها.

 

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – حيث تم اعتماد قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة والصادر فى يونيو 2018.

 

واعتمدت الجمعية العامة الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالى 2018/2019، بعدما استعرض  الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الموازنة، والذى تضمن أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة وحجم المديونيات المستحقة للجهات الحكومية وموقف استغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب خطة التطوير التى بدأت بمحالج القطن التابعة للشركة القابضة حيث يجرى العمل حاليًا للانتهاء من تحديث أول المحالج والواقع بمحافظة الفيوم على أن يبدأ تشغيله فى سبتمبر المقبل.

 

وتستهدف الموازنة التقديرية تخفيض خسائر الشركات التابعة بنحو 28% مقارنة بالمحقق فعليًا عام 2016/2017 لتبلغ 1.9 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة إيرادات النشاط المستهدفة إلى 6.9 مليار جنيه بمعدل نمو 72.5% عن عام 2016/2017.

 
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هشام توفيق 

 

هشام توفيق
هشام توفيق
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