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وزير خارجية إيران: التهديدات وأساليب العلاقات العامة الأمريكية "لن تجدى"

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:38 ص
وزير خارجية إيران: التهديدات وأساليب العلاقات العامة الأمريكية "لن تجدى" وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
طهران (أ ف ب)
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رفض وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى تغريدة مساء الثلاثاء، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدا أن "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة" الأمريكية "لن تجدى".

وكان ترامب أكد الاثنين، أنه منفتح على مفاوضات مع القادة الإيرانيين "فى أى وقت". وكرر موقفه الثلاثاء، بالقول "لدى شعور بأنهم سيتحدثون إلينا فى وقت قريب جدا".

وردا على عرض ترامب المفاجئ إجراء محادثات بدون شروط مسبقة، قال ظريف إن "إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات لسنتين".

وأضاف "توصلنا مع الاتحاد الأوروبى الدول الثلاث الكبرى فى الاتحاد+روسيا+الصين إلى اتفاق فريد متعدد الأطراف (الاتفاق النووى).

وكان يعمل ولا يمكن للولايات المتحدة أن تلوم إلا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة".

وأكد وزير الخارجية الإيرانى أن "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة لن تجدى"، وأضاف "جربوا الاحترام للإيرانيين وللإلتزامات الدولية".

وكان وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى ردّ فى وقت سابق على عرض الرئيس الأمريكى إجراء حوار مع القادة الإيرانيين.

وقال إن الولايات المتحدة "غير جديرة بالثقة"، فى موقف عكس الكثير من التشكيك الذى لدى الإيرانيين حول الطرح الأمريكى.

         

 


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