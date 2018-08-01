وزير النقل يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة للتعاون فى تطوير السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بحضور الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

تناولت المباحثات وفق بيان صحفى لوزارة النقل التعاون فى كيفية رفع مستويات السلامة على خطوط شبكة السكك الحديدية من خلال التعاون مع شبكة سكك حديد فرنسا sncf في مجالات السلامة ، بالاضافة الى مناقشة الخطوات القادمة لرفع مستويات السلامة على خط الجيزة - بني سويف بالتعاون مع شركة الستوم.

وأضافت وزارة النقل أن الشركة سوف تقوم بمعاينة الخط خلال الأيام القادمة .

وأشار السفير الفرنسي إلي خطاب الحكومة الفرنسية المرسل للحكومة المصرية لتوقيع بروتوكول لتوريد قطارات للخط الثالث لمترو الأنفاق وكذلك استعداد الجانب الفرنسي لتمويل قطارات جديدة للخط الأول فور الإنتهاء من تطوير منظومة البنية الأساسية له .

كما استعرض السفير الفرنسي الخطوات الجادة من الحكومة الفرنسية لتمويل المرحلة ( 4c) من الخط الثالث للمترو بالإضافة إلي المناقشات الجارية حالياً لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بالتعاون مع شركة RATP الفرنسية .

وأكد وزير النقل على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي خطوط شبكة السكك الحديدية حيث تنفذ مشروعات اشارات بطول 1089 كم بإجمالي 17 مليار جنيه مشيرا الى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، وأن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقترب من 9 ملايين راكب يومياً.