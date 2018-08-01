وزير النقل المكسيكى: 98 راكبا يتلقون العلاج عقب تحطم طائرة بشمال البلاد

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلن وزير الاتصالات والنقل المكسيكى جيراردو رويس إسبارزا، اليوم الأربعاء، عن بقاء نحو 98 مصابا فى المستشفيات عقب حادثة سقوط طائرة "ايرومكسيكو" فى ولاية دورانجو بشمال البلاد.

ونقلت صحيفة "إل سولادى مكسيكو" المكسيكية عن إسبارزا قوله فى تدوينة على تويتر: " فيما يتعلق بحادثة "ايرومكسيكو" فى ولاية دورانجو، من بين 103 راكبا كانوا على متن الطائرة، تم تحديد مكان 101 راكبا، من بينهم 98 راكبا يتلقون العلاج فى مستشفيات مختلفة "، مشيرا إلى أن مطار (دورانجو) استأنف عمله".

وكان وزير النقل المكسيكى جيراردو رويس إسبارزا، قد أعلن فى وقت سابق أن الطائرة - التى كانت تقوم برحلة بين ولاية دوارنجو والعاصمة مكسيكو سيتي- كانت تقل 101 راكبا، مؤكدا أنه ليس هناك قتلى جراء تحطمها.