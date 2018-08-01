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وزير النقل: الخط الأول لمترو الأنفاق سيعود شابا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:57 م
وزير النقل: الخط الأول لمترو الأنفاق سيعود شابا مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل توقيع بروتوكول تعاون لتحديث الخط الأول للمترو بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل. 

 

ومن جانبها قالت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة وقعت اتفاقية بقيمة 205 ملايين يورو حزمة تمويل لتحديث مترو الأنفاق بالتعاون مع 3 شركاء بأوروبا.

 

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق "سيعود شابا"، موضحا أن البروتوكول لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق تشمل تحديث البنية الأساسية للخط بالكامل.

 

وأوضح أن هناك مليون ونصف راكب يوميا يستخدم الخط الاول للمترو خلال موسم الشتاء ويبلغ 900 ألف راكب فى شهور الصيف.

 


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