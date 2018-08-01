video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المملكة العربية السعودية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:12 ص
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المملكة العربية السعودية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد بن عبد الله النامى، الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة، والدكتور عبد الله الحمد، مدير الشئون التعليمية والأكاديمية بالملحقية الثقافية السعودية؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والسعودية فى مجال التعليم العالى، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير حرص مصر على دعم أواصر التعاون والإخاء مع المملكة العربية السعودية فى شتى المجالات وخاصة التعليمية والثقافية فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين الشعبين المصرى والسعودى.

وأضاف عبد الغفار أنه جار تطوير أداء العمل بالإدارة المركزية للوافدين لتكون على أحدث التقنيات التكنولوجية بما يساهم فى تقديم الخدمة المتميزة  لهم، والتى تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، وتوفير الوسائل التعليمية التى تساهم فى تقديم أفضل الخدمات التعليمية، وإنهاء إجراءات إلحاقهم بالجامعات وانتظام فى دراستهم.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تفعيل المزيد من التعاون بين الجامعات المصرية والسعودية، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية وخاصة الجامعات الإقليمية، وحل المشكلات التى تواجه الطلبة السعوديين الدارسين فى مصر، وتيسير الإجراءات الخاصة بإلحاقهم بالجامعات المصرية.

ومن جانبه أشاد الملحق الثقافى السعودى بالمنظومة الجديدة للطلبة الوافدين خاصة فى ظل تيسير  الإجراءات على الطلاب وإنهاء أوراق إلحاقهم بالجامعات فى سهولة ويسر، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على دعم مصر فى مختلف المجالات وخاصة تشجيع التعاون مع الجامعات المصرية لتخريج طلبة متميزين على مستوى عال من الجودة للمساهمة فى تحقيق النهضة للبلاد.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، ود.أشرف العزازى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: الجامعات المصرية لم تصدر أى شهادات مزورة للطلاب الكويتيين

التعليم العالي

التعاون العلمى

المملكة العربية السعودية




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة