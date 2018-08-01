وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المملكة العربية السعودية

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد بن عبد الله النامى، الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة، والدكتور عبد الله الحمد، مدير الشئون التعليمية والأكاديمية بالملحقية الثقافية السعودية؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والسعودية فى مجال التعليم العالى، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير حرص مصر على دعم أواصر التعاون والإخاء مع المملكة العربية السعودية فى شتى المجالات وخاصة التعليمية والثقافية فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين الشعبين المصرى والسعودى.

وأضاف عبد الغفار أنه جار تطوير أداء العمل بالإدارة المركزية للوافدين لتكون على أحدث التقنيات التكنولوجية بما يساهم فى تقديم الخدمة المتميزة لهم، والتى تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، وتوفير الوسائل التعليمية التى تساهم فى تقديم أفضل الخدمات التعليمية، وإنهاء إجراءات إلحاقهم بالجامعات وانتظام فى دراستهم.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تفعيل المزيد من التعاون بين الجامعات المصرية والسعودية، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية وخاصة الجامعات الإقليمية، وحل المشكلات التى تواجه الطلبة السعوديين الدارسين فى مصر، وتيسير الإجراءات الخاصة بإلحاقهم بالجامعات المصرية.

ومن جانبه أشاد الملحق الثقافى السعودى بالمنظومة الجديدة للطلبة الوافدين خاصة فى ظل تيسير الإجراءات على الطلاب وإنهاء أوراق إلحاقهم بالجامعات فى سهولة ويسر، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على دعم مصر فى مختلف المجالات وخاصة تشجيع التعاون مع الجامعات المصرية لتخريج طلبة متميزين على مستوى عال من الجودة للمساهمة فى تحقيق النهضة للبلاد.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، ود.أشرف العزازى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.