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وزير التعليم العالى يؤكد تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:55 ص
وزير التعليم العالى يؤكد تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية جانب من اللقاء
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا فى شتى المجالات، واصفاً إياها بأنها علاقات متميزة وتقوم على التعاون المشترك بين البلدين، جاء ذلك خلال استقبال الوزير مساء غدا الثلاثاء لكل من إليزابث وايت مدير المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة وجون ماكوفرن المستشار التعليمى للمركز، بمقر الوزارة.
 
وأشار الوزير إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مـع بريطانيا، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية المصـرية والإنجليزية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون العلمى والبحثى بين مصر وبريطانيا بما يخدم مصالح البلدين. 
 
وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والإنجليزية، وزيادة المنح الدراسية، والاستفادة من التجربة البريطانية فى الارتقاء بالعملية التعليمية فى الجامعات ومراكز البحوث المصرية.
 
كما تم خلال اللقاء متابعة المنح الدراسية المقدمة ضمن برنامج الشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية والمتمثلة في برنامج منح "نيوتن مشرفة" والذي يهدف إلى دعم جميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية؛ لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية؛ مما يساهم في تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.
 
من جانبه أكد مدير المجلس الثقافى البريطانى على ضرورة تعظيم التعاون بين بريطانيا ومصر، مؤكدًا التزام المركز بدعم هذا التعاون فى مجالى الثقافة والتعليم من خلال عقد العديد من ورش العمل بالجامعات المصرية.
حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشون الفنية، والدكتورة سحر خميس مدير البرامج التعليمية بالمركز الثقافي البريطاني.
 
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