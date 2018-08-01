وزراء الأوقاف وشئون البرلمان والطيران المدنى فى توديع أول أفواج الحجاج غدا

كتب لؤى على

يشهد وزراء الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج المستشار عمر مروان، والطيران المدنى الفريق يونس المصرى توديع الفوج الأول من الحجاج المغادرين من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

كما يعقد وزير الأوقاف ووزير شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج، اجتماعًا صباح الأحد المقبل العاشرة صباحًا مع الأئمة المرافقين لبعثة الحج لهذا العام 1439هـ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حرصًا على أداء موسم حج متميز للحجاج المصريين.

وسيتم توزيع نسخ من كتاب "التيسير فى الحج فى ضوء المستجدات العصرية" على جميع الأئمة المسافرين، كما سيتم توفير نسخ من الكتاب بقاعات السفر وعلى متن الخطوط الجوية المصرية المخصصة لنقل الحجاج.