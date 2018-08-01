وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد السفر والإقامة فى روسيا

كتب : أحمد جمعة

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين، الذين سافروا إلى دولة روسيا الاتحادية لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، بضرورة الاتباع الصارم لقوانين السفر والإقامة الروسية، وعدم محاولة الخروج عن الإطار المنظم لقواعد الإقامة في دولة روسيا الاتحادية والمواعيد المقررة لمغادرة المشجعين عقب انتهاء مباريات كأس العالم.

وأكدت وزارة الخارجية على أن السلطات الروسية أوضحت أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتلك القوانين والتعليمات، وهو ما قد يترتب عليه تعرض المخالفين للاحتجاز لحين الانتهاء من إجراءات ترحيلهم وفقا للقوانين والقواعد الروسية في هذا الصدد.