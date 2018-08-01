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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:29 م
خالد صلاح
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هروب كنغر من مركز للحيوانات بعد إخراجه من منزل اقتحمه فى أستراليا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:33 م
هروب كنغر من مركز للحيوانات بعد إخراجه من منزل اقتحمه فى أستراليا كنغر - أرشيفية
رويترز
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قفز كنغر من فوق جدار بارتفاع 2.2 متر بعد يومين من إخراجه من منزل اقتحمه في مدينة ملبورن بجنوب استراليا.
 
وأطلق عليه منقذوه اسم نورمان بيتس على اسم السفاح بطل فيلم (سايكو) أو (مضطرب العقل) الشهير للمخرج ألفريد هيتشكوك عندما أخرجوه من منزل اقتحمه يوم الأحد محطما زجاج نافذة وناثرا دمه على الجدران.
 
وقال مانفرد زابينسكاس الذي يدير مركز (فايف فريدمز أنيمال رسكيو) للحيوانات والذي استدعته الشرطة للإمساك بالكنغر الهارب "كان الدم متناثرا في كل مكان. بدا كمشهد من فيلم سايكو".
 
وأودع نورمان مكانا واسعا مع عدد من حيوانات الكنغر، لكنه بدا متوترا للغاية، وبحلول اليوم الثاني كان قد هرب بالفعل.
 
وقال زابينسكاس "لم نر كنغرا يتوق للهرب هكذا مثل نورمان، حيث إنه حتى لم يلمس حافة الجدار البالغ ارتفاعه مترين قفز قفزة عالية فعلا".
 
ومن المرجح أن يكون الكنغر قد فر إلى الحقول المفتوحة قرب المنطقة السكنية التي عثر عليه فيها على مشارف ملبورن بعد أن ضل طريقه وأصابه الفزع عندما اقتحم المنزل يوم الأحد.
 
وكتبت هيلين راوند المتطوعة بمركز (فايف فريدمز) على موقع التواصل الاجتماعي "على الأقل هو الآن في براح غابة واسعة بعيدا عن خطر السيارات والشاحنات والبشر".
 
ويعيش في أستراليا نحو 45 مليون كنغر وليس من المستغرب أن يشاهد أحد السكان واحدا في الفناء الخلفي لمنزله في المدن المحاطة بالأدغال مثل العاصمة كانبيرا.
 
وفي المناطق التي أصابها الجفاف تزداد احتمالات دخول حيوانات الكنغر للمناطق السكنية بحثا عن الطعام والماء.

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