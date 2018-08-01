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نيكى اليابانى يرتفع لأعلى مستوى منذ 12 يوما.. والين ينخفض أمام الدولار

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:18 ص
نيكى اليابانى يرتفع لأعلى مستوى منذ 12 يوما.. والين ينخفض أمام الدولار أسهم - صورة أرشيفية
رويترز
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زاد المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، ولامس أعلى مستوى فى 12 يوما، بدعم أرباح قوية لشركات كبرى مثل سونى وشارب وانخفاض الين لأدنى مستوى نحو أسبوعين مقابل الدولار.

 

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 0.86 % ليغلق عند 22746.70 نقطة، بعد أن لامس مستوى 22775.47 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.

 

وواصل الدولار ارتفاعه وزاد فوق مستوى 112 ينا للمرة الأولى منذ 20 يوليو، إذ صعد من المستوى المنخفض البالغ 110.75 بعد أن أجرى بنك اليابان المركزى تعديلات على سياسته النقدية يوم الثلاثاء لكنه تمسك بإطار سياسة نقدية ميسرة.

 

وتجاهلت السوق فى الوقت الحالى تقارير عن أن إدارة ترامب تخطط لاقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار بعد تحديد الرسوم فى البداية عند عشرة %.

 

وساعدت نتائج أعمال قوية للشركات فى الخارج وداخل اليابان فى رفع مجموعة متنوعة من الأسهم اليوم.

 

وزادت أسهم سونى كورب 4.8 % بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباحا قياسية فى الربع الأول من السنة المالية بفضل زيادة مبيعات برمجيات الألعاب.

 

وأظهرت نتائج أعمال نينتندو ارتفاعا يفوق التوقعات فى الأرباح التشغيلية للربع الأول من السنة المالية نسبته 88% وصعدت أسهم الشركة 6.37 %.

 

وارتفعت أسهم شارب 7.2 % بعد أن زادت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 45% بفضل نشاطها الأساسى فى مجال أجهزة العرض ومبيعات قوية لبعض مكونات الكاميرات.

 

وارتفعت الأسهم المرتبطة بأبل أيضا بعد أن حققت الشركة المُصنعة لآيفون نتائج أعمال فصلية فاقت تقديرات وول ستريت وتوقعت إيرادات تفوق التقديرات فى الربع الحالى.

 

وارتفعت أسهم كيوسيرا لصناعة المكونات الإلكترونية 5.9 % ونيتو دينكو لصناعة شاشات العرض ثمانية%.

 

وانخفضت أسهم باناسونيك 1.8% على الرغم من أن الشركة حققت زيادة نسبتها 19% فى أرباح الربع الأول من السنة المالية فى الوقت الذى سجلت فيه ثلاثة من بين قطاعات أنشطة الشركة الأساسية الأربعة انخفاضا فى الأرباح التشغيليةوزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 % لينهى اليوم عند 1769.76 نقطة.


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