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ننشر قرار وزير التموين لتيسير إجراءات اضافة المواليد بالبطاقات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:38 م
ننشر قرار وزير التموين لتيسير إجراءات اضافة المواليد بالبطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أصدرالدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 20 لسنة 2018 للتيسير على المواطنين ولضمان سير العمل بمكاتب التموين خلال استقبال طلبات إضافة المواليد الجديدة على البطاقات. 
 
 
 
وتضمن القرار، أن يتم التنسيق مع المديريات ومكاتب التموين لتحديد ورؤساء المكاتب لتحديد المكاتب التى ستستقبل المواطنين، وكذلك المكاتب التى سيتم استخدامها كمراكز خدمة عامة وأن يتم موافاة الوزارة بتقرير أسبوعى عما تم استلامه من المواطنين وما تم تسجيله على النظام الاليكترونى والمتبقى لدى المكتب تحت التسجيل. 
 
قرار وزير التموين لتيسير إجراءات اضافة المواليد بالبطاقات
 

 


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