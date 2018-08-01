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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:04 م
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ننشر شروط حصول أبناء شمال سيناء على منح الدراسة المجانية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:23 م
ننشر شروط حصول أبناء شمال سيناء على منح الدراسة المجانية جامعة سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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ينشر "اليوم السابع" شروط الحصول على المنح الدراسية التى خصصتها جامعة سيناء لأبناء شمال سيناء فى كليات الصيدلة والتصنيع الدوائى وكلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم الهندسية.

 

وأوضح لمحافظة شمال سيناء أن شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة والأزهريةً للعام الدراسى 2018 / 2019،  ويكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها إقامة دائمة والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، وحاصل على مجموع 90٪؜.

 

والمستندات المطلوبة هى صورة من الرقم القومى وصورة شهادة الميلاد ومستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية ٢٠١٧/ ٢٠١٨،  وإفادة بالشهادة الإعدادية، وإفادة بالشهادة الابتدائية.

 

ويتم تلقى الطلبات بمركز معلومات محافظة شمال سيناء بالديوان العام خلال الفترة من 1 إلى 16 أغسطس الجارى .


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