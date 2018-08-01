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نقيب البيطريين: الجلد العقدى يهدد الثروة الحيوانية بمصر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:27 م
نقيب البيطريين: الجلد العقدى يهدد الثروة الحيوانية بمصر ملتقى نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس - إسراء عماد حمدى
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قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن هناك ميكروبات أصبحت تهدد الثروة الحيوانية الآن، فى مصر، وعلى رأسها الجلد العقدى، موضحا أن تأثير تلك الميكروبات لا يؤثر فقط على الثروة الحيوانية، بل من الممكن أن يمتد إلى الإنسان.
 
وأضاف العامرى، خلال كلمته بملتقى نقابة الأطباء البيطريين، المنعقدة الآن، تحت عنوان " الثروة الحيوانية على حد الخطر"، أن الدولة تحاول مواجهة هذه الميكروبات، والتوسع في الثروة الحيوانية وإطلاق العديد من المشروعات القومية فى القطاعات السمكية والداجنة، إلا أن المشكلة الكبرى تتمثل في الجلد العقدي المنتشر في هذه الفترة، ويحدث بوضوح فى عدة محافظات.
 
وتابع: منصب النقيب منصب سياسى، ويمثل الأطباء البيطريين، ويمثل الوضع البيطرى الذى تشهده مصر فى الوقت الحالى، والإشارة إلى وجود أية مشكلات ليس بغرض شخصى، بل حفاظا على صالح الطب البيطرى والثروة الحيوانية".
 
 

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الجلد العقدى

البيطريين




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