موجز اخبار الساعة 1.. مكاتب التموين تبدأ إضافة المواليد الجدد

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها بدء مكاتب التموين إضافة المواليد الجدد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

شهد مكتب تموين روض الفرج بالقاهرة، ازدحاما من المواطنين، بالتزامن مع أول يوم لإضافة المواليد الجديدة والمقرر أضافتها بداية من مواليد 2006 حتى 2015 .

رصد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس وجود بقعة زيتية على شاطئ فرع المعهد لخليج السويس بمنطقة الأدبية.

انطلقت اليوم عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين فى مكاتب التموين المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وفقا لقرار وزير التموين والتى من المقرر أن تنتهى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تقديم كافة الأوراق المطلوبة، ومنها بحث اجتماعى.

أعلنت هيئة التأمين الصحى، إجراء أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بمحافظة سوهاج فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة الصحة بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى، لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية الطارئة.

أطلق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، منذ قليل حملة "الحج عبادة وسلوك حضارى11" تحت شعار "الحج رسالة سلام".

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقرير له اليوم الأربعاء، 7 شائعات انتشرت خلال الـ5 أيام الماضية.

بدأت جماعة الإخوان فى ليبيا الترويج لمشروعها التخريبى فى البلاد عبر محاولات للعودة للمشهد السياسى الليبى بتصريحات لقادة الجماعة، وتقود الجماعة تحركات مكثفة فى المدن الليبية للترويج لمرشحيها فى الانتخابات التشريعية الليبية المقبلة.

أعدمت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء ، عشرة ملايين جرعة من اللقاحات البيطرية بعد أن تبين عدم صلاحيتها، وذلك لدى وصولها من المكسيك لصالح إحدى الشركات التي تستخدمها في المزارع المختلفة.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لورقتى ‏نقد فئة 500 جنيه و1000جنيه صادرتان عن البنك ‏المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، تواصل المركز مع البنك ‏المركزى المصرى.