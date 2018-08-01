مكاتب التموين تبدأ اليوم إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

تبدأ مكاتب التموين على مستوى المحافظات اليوم الأربعاء ولمدة 3 أشهر، استقبال المواطنين، لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، على ألا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين 3 أفراد.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أصدر توجيهًا وزاريًا، وانفرد "اليوم السابع" بنشره، بشأن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية، وهم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه، على أن تقوم مديريات التموين بتشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين لتلقى استمارات أداء الخدمة من المواطنين الذين يريدون إضافة المواليد إلى بطاقاتهم سارية المفعول حتى تاريخ الخدمة، ودون اخطاء وطبقا للمحددات السابقة مرفق بها بحث اجتماعى أو شهادة توضح الدخل وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة الميلاد، بشرط أن يكون من المواليد الموضحة فى القرار الوزارى.

وذكر القرار، أنه سيتم استقبال أصحاب البطاقات الذكية لإضافة أبنائهم على البطاقات فى مكاتب التموين وفقا للجدول التالى منعا لتكدس المواطنين أمام المكاتب، حيث سيتم استقبال المواطنين فى الأسبوع الأول من المده المقررة وهى 1 أغسطس وحتى يوم 10 أغسطس، لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين بصفر "0" والأسبوع الثانى من يوم 11 أغسطس وحتى يوم 17 أغسطس، سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى تنتهى أرقام بطاقتهم من جهة اليمين برقم " 1" والأسبوع الثالث ويبدأ من يوم 18 أغسطس وحتى يوم 24 أغسطس استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم"2".

والأسبوع الرابع ويبدأ من 25 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس سيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "3" والأسبوع الخامس ويبدأ 1 سبتمبر وحتى يوم 7 سبتمبر سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "4" والأسبوع السادس ويبدأ من يوم 8 سبتمبر وحتى يوم 14 سبتمبر سيتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "5".

والأسبوع السابع ويبدأ 15 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتمبر ويتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم " 6" والأسبوع الثامن من 22 سبتمبر وحتى يوم 28 سبتمبر ويتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "7"والأسبوع التاسع ويبدأ من 29 سبتمبر وحتى يوم 5 أكتوبر يتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "8"، والأسبوع العاشر ويبدأ من 6 أكتوبر وحتى يوم 12 أكتوبر ويتم استقبال أصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "9".