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مقتل 4 عسكريين و 8 مسلحين فى تبادل إطلاق نار وسط مالى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:44 ص
مقتل 4 عسكريين و 8 مسلحين فى تبادل إطلاق نار وسط مالى مسلحون - أرشيفية
باماكو (أ ف ب)
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أعلنت مصادر عسكرية وإدارية مالية مقتل 4 عسكريين ماليين على الأقل و 8 مسلحين يعتقد أنهم مسلحون الثلاثاء، فى كمين تعرضت له بعثة لضمان أمن العمليات الانتخابية فى وسط البلاد.

 

وقال مصدر عسكرى إن الحصيلة يمكن أن ترتفع لأن "آليتين للجيش المالى وركابها لم يعثر عليهم بعد".

 

ووقع الكمين فى منطقة سيجو بوسط مالى حيث حصلت معظم الحوادث خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى أجريت الأحد.

 

وقال مصدر عسكرى مالى إن العسكريين المكلفين ضمان أمن العمليات خلال الدورة الانتخابية تعرضوا لهجوم "على محور يؤدى إلى بلدة نامبالا".

 

وذكر مصدر عسكرى آخر "إنه هجوم معقد، الإرهابيون نصبوا الكمين ثم أطلقوا النار على القافلة التى دافعت عن نفسها، وقتل 8 إرهابيين".

 

وأكد إدارى فى نامبالا أن الهجوم على القافلة أدى إلى مقتل "عدد من العسكريين الماليين".

 

وقالت حكومة باماكو إنه تعذر إجراء التصويت فى أكثر من 700 من أصل نحو 23 ألف مركز اقتراع يقع 600 منها فى منطقة موبتى (وسط).

 

ولم تعرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التى شارك فيها 24 مرشحا، وينص القانون الانتخابى على إعلان نتائج الاقتراع الجمعة، على أبعد حد.

           

 


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