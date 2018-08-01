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مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف اليمنية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:15 م
مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف اليمنية حرب اليمن
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها، بمقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران فى معارك مع القوات الشرعية بمديرية المسلوب جنوب غربى محافظة الجوف اليمنية.

وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شنت، اليوم، الأربعاء، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة البيضاء، وسط اليمن.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها "إن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في موقع (دير الاستراتيجى) التابع بمنطقة (آل عواض) فى مديرية نعمان بمحافظة البيضاء"، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير رشاش عيار 14/7.

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الحوثى

حرب اليمن

اليمن

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محافظه الجوف




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