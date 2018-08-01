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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:18 م
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مقتل أربعة عسكريين سوريين فى كمين لداعش قرب دمشق

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:49 م
مقتل أربعة عسكريين سوريين فى كمين لداعش قرب دمشق الجيش السورى
رويترز
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قتل أربعة عناصر من قوات النظام السورى، ثلاثة منهم ضباط، فى منطقة تقع شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان الأربعاء، جراء كمين تبنى تنظيم داعش الإرهابى تنفيذه.

وأفاد المرصد عن "مقتل أربعة عناصر على الأقل من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط، عاملين فى منطقة الضمير فى القلمون الشرقى بعد استهدافهم من مسلحين".

وكان للتنظيم تواجد في منطقة الضمير الواقعة على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق لسنوات عدة، قبل أن تطرده الفصائل المعارضة منها. وفى أبريل الماضى سيطرت قوات النظام على المنطقة بعد إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين منها إلى الشمال السورى.

 

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