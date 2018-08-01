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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:11 م
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مصر للطيران تطرح أحدث تخفيضاتها على رحلات الدول العربية.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:40 م
مصر للطيران تطرح أحدث تخفيضاتها على رحلات الدول العربية.. تعرف عليها مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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طرحت شركة مصر للطيران العديد من العروض الترويجية على رحلاتها المتجهة من القاهرة والإسكندرية إلى بعض وجهاتها فى الدول العربية، وذلك حرصا منها على تلبية رغبات عملائها.

 

 ويمكن للعملاء السفر من الإسكندرية إلى كل من الدمام بأسعار تبدأ من ٢٧٨٤ جنيها للدرجة السياحية و٩٨٦٥ جنيها لدرجة رجال الأعمال، وإلى الرياض بأسعار تبدأ من ٨٨٦٥ جنيها لدرجة رجال الأعمال، على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى 15 أغسطس الحالى والسفر ممتد حتى ٣١ ديسمبر القادم.

 

كما تقدم مصر للطيران أيضا تخفيضا على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بغداد، حيث تبدأ أسعار التذاكر من ٤٣١٤ جنيها للدرجة السياحية و٨٦٥٠ جنيها لدرجة رجال الأعمال على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى ١٥ اغسطس الحالى والسفر حتى ١٥ أكتوبر القادم، بالإضافة إلى رحلات القاهرة إلى عمان، حيث تبدأ أسعار التذاكر من ١٠٥٩١ جنيها لدرجة رجال الأعمال وشراء التذاكر ممتد حتى ١٥ أغسطس الحالى والسفر متاح حتى ٣١ ديسمبر القادم.


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مصر للطيران

الدول العربية

تخفيضات




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