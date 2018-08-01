مصر للطيران تسير 5 رحلات لإعادة 939 مصريا من العاملين فى قطر



وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء 939 مصريا من العاملين فى دولة قطر قادمين عبر مطارات الكويت والأردن ولبنان، وهى أقرب النقاط التى تقوم مصر للطيران بتسيير رحلات إضافية بها لتسهيل عودة المصريين الراغبين فى قضاء إجازاتهم بمصر بعد قرار السلطات المصرية وقف الحركة الجوية مع قطر.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير 5 رحلات دولية إلى دول الجوار القطرى فى إطار مسئوليتها الوطنية وواجباتها نحو المصريين داخل وخارج لاستيعاب ونقل المصريين العاملين فى قطر والمتواجدين فى مطارات بيروت وعمان والكويت، حيث تم تسيير رحلتين من مطار الكويت ورحلتين من مطار عمان ورحلة من مطار بيروت وكان على متنهم 939 من المصريين العائدين من قطر بنسبة امتلاء بلغت نحو 92 %‎.

الجدير بالذكر أن مطارات الكويت وعمان وبيروت هى أقرب نقطة للدوحة ويقوم المصريين العاملين فى قطر من الراغبين فى العودة لقضاء اجازاتهم بالسفر إلى هذه الدول وتنقلهم مصر للطيران إلى القاهرة.