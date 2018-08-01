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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:46 م
خالد صلاح
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مصر تطرح مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 11-20 سبتمبر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:45 م
مصر تطرح مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 11-20 سبتمبر شحنات قمح – أرشيفية
القاهرة - (رويترز)
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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر مناقصة، اليوم الأربعاء، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل.
 
وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/ أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى.
 
ويغلق باب تقديم العروض فى المناقصة عند الظهر بالتوقيت المحلى (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش)‭ ‬غدا الخميس. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة بعد الساعة 3:30 بالتوقيت المحلى فى اليوم نفسه.
 
ويجب أن تكون الأسعار على أساس التسليم على السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن. 
 
 
 

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مصر

مناقصة عالمية

مناقصة عالمية لشراء القمح




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