مصرع 3 أشخاص فى أعمال عنف بزيمبابوى بعد إعلان الحزب الحاكم فوزه بالانتخابات

أ ش أ

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم ، اليوم الأربعاء ، بالعاصمة الزيمبابوية هرارى من جراء أعمال العنف التى اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرى المعارضة.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية أن رئيس زيمبابوى ايمرسون منانجاجوا ، التى توشك ولايته على الانتهاء ، ألقى باللائمة على أنصار المعارضة بقيادة، نيلسون تشاميسا، فى هذه الفوضى التى بدأت بتظاهرات احتجاجية على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التى جرت أول أمس الإثنين، زاعمًا أن الغرض من هذه الأعمال تعطيل سير العملية الانتخابية.

فيما أدان المتحدث باسم "حركة التغيير الديمقراطي" العنف بجميع أشكاله، مؤكدًا أن زعيم الحركة المعارضة، تشاميسا، "مصدوم" مما يحدث بالعاصمة هرارى.

وتطالب المعارضة ومراقبو الانتخابات من الغرب بسرعة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن، بينما أفادت لجنة الانتخابية فى زيمبابوى بأنها ستعلن غدًا عن الموعد الذى ستنشر فيه النتائج الرسمية.