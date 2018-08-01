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مصدر روسى : لافروف وبومبيو لن يلتقيا خلال قمة "آسيان" فى سنغافورة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:26 م
مصدر روسى : لافروف وبومبيو لن يلتقيا خلال قمة "آسيان" فى سنغافورة لافروف وبومبيو
موسكو /أ ش أ/
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أعلن مصدر فى الوفد الروسى إلى اجتماع وزراء الخارجية فى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" أنه لن يكون ثمة لقاء بين وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف والأمريكى مايك بومبيو فى سنغافورة.

وقال المصدر - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء - : " إن اللقاء بين الوزيرين الروسى والأمريكى فى سنغافورة لن يتم لأن جداول أعمال الوزيرين لا تتوافق" .. مضيفا " أنه سيجرى البحث عن فرصة أخرى للقاء بين لافروف وبومبيو".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن لافروف قد يجتمع مع بومبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية آسيان فى سنغافورة، والذى يستمر حتى 4 أغسطس الجاري، كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، بأنه لم تتم مناقشة زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لروسيا، مشيرا إلى احتمال أن يلتقيا خلال فعاليات دولية أخرى فى حال تطابق جدول أعمالهما.

 

 


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