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مصدر بالاتحاد الأوروبى: تعاملنا مع الملف الإيرانى لن يتغير

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:06 م
مصدر بالاتحاد الأوروبى: تعاملنا مع الملف الإيرانى لن يتغير الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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اعتبر مصدر مطلع فى الاتحاد الأوروبى أن التجاذبات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وايران، لن تؤدى إلى أى تغيير فى التعامل الأوروبى مع إيران، خاصة ما يتعلق بالاتفاق النووى.

وأشار المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الأربعاء - إلى التصريحات "المتباينة" التى يطلقها المسؤولون الأمريكيون بشأن إمكانية إجراء لقاء قادم مع الإيرانيين على مستوى عال.

ولفت - المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته - إلى وجود شعور شبه جماعى لدى المسئولين فى بروكسل، بأن مثل هذا اللقاء قد لا يتم قريبا، مستندا على الردود الإيرانية على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استعداده للحوار بدون شروط مسبقة.

وأوضح المصدر أن الموقف الأوروبى لم يتغير من جهة التصميم على الاستمرار فى الالتزام بالاتفاق النووى، ما دامت إيران تسير فى نفس الاتجاه، وأضاف "كما سنستمر فى دراسة إمكانية تطويق العقوبات الأمريكية المقبلة على طهران لحماية شركاتنا".

ومن المقرر أن يُعاد فرض جزء من العقوبات الأمريكية على طهران فى السادس من أغسطس الجارى، ما دفع العديد من كبرى الشركات الأوروبية إلى سحب استثماراتها من إيران، مخافة تحمل الخسائر الناتجة عن تلك العقوبات.

ويحرص الاتحاد الأوروبى على التأكيد بأن الالتزام بالاتفاق النووى الموقع مع ايران، لا يعنى انتفاء حالة القلق التى تسود فى العواصم الأوروبية نتيجة دور طهران فى زعزعة الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط،.


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