مسلحون يهاجمون قافلة مواد انتخابية فى مالى ومقتل 12 فى إطلاق نار

رويترز

قال متحدث باسم وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن مسلحين هاجموا قافلة تنقل مواد انتخابية فى وسط مالى مما أثار إطلاق نار أسفر عن مقتل 12 قتيلا أربعة جنود وثمانية من المهاجمين.

وقال المتحدث إن الهجوم وقع فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بين نامبالا وكورا فى منطقة سيجو بجنوب وسط البلاد، مضيفا أن القافلة كانت تنقل بعض الشباب ومواد انتخابية .

وشهدت الانتخابات الرئاسية فى مالى هجمات يشتبه أنهم متشددين وميليشيات عرقية نفذتها، وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ أن سيطر الطوارق وحلفاؤهم على الشمال عام 2012 مما دفع قوات فرنسية للتدخل فى العام التالى لإخراجهم من المنطقة.

وأظهرت بيانات وزارة إدارة الأراضى أن مهاجمين مسلحين تمكنوا من إغلاق 644 مركزا انتخابيا يوم الأحد أى ما يمثل 3 % من إجمالى مراكز الاقتراع، حيث شهدت خمس المراكز تعطيلات بشكل أو بآخر.