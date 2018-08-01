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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:00 ص
خالد صلاح
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مسئول كورى جنوبى يزور بيونج يانج غدًا لبحث الاستعدادات للم شمل الأُسر المنفصلة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:02 ص
مسئول كورى جنوبى يزور بيونج يانج غدًا لبحث الاستعدادات للم شمل الأُسر المنفصلة زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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قال مسؤول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الوحدة تشون هاى سونج سيزور كوريا الشمالية الأسبوع الجاري؛ لبحث الاستعدادات للم شمل الأسر المنفصلة بفعل الحرب الكورية.

وأضاف المسؤول فى تصريح- نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن تشون سيزور، غدًا الأربعاء، منتجع جبل كوماجنج على الساحل الشرقى الشمالى، وهو مكان لمّ شمل الأسر المنفصلة بفعل الصراع الواقع ما بين عامين 1950 و1953، وذلك فى الفترة من 20 إلى 25 أغسطس المُقبل.

وأشار إلى أن اجتماعات لم شمل الأُسر هى متابعة للالتزام، الذى تعهد به زعيما الكوريتين فى قمة أبريل الماضى للعمل معا من أجل معالجة القضايا الإنسانية، موضحا أنه سيكون الحدث الأول من نوعه منذ أكتوبر 2015.

ومن المقرر أن تضع الكوريتان اللمسات الأخيرة على قوائم الأشخاص، الذين يُسمح لهم بالمشاركة فى اجتماعات لم شمل الأسر المُنفصلة يوم السبت القادم.

 


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