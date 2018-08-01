video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول أمريكى: المهاجرون محتجزون فى "مخيم صيفى"

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:28 ص
مسؤول أمريكى: المهاجرون محتجزون فى "مخيم صيفى" مهاجرين افارقة
أ ف ب
إضافة تعليق

    

 رفض مسؤول في شرطة الحدود الأمريكية الثلاثاء أمام الكونجرس ، الانتقادات لسوء معاملة عائلات المهاجرين غير الشرعيين فى مراكز احتجازهم التى شبهها بـ"مخيم صيفى".

 

وطرح جمهوريون وديمقراطيون من اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ سيلا من الأسئلة والملاحظات على عدد من مسؤولى مراقبة الحدود ، فى حين لا تزال ادارة الرئيس دونالد ترامب تواجه انتقادات لاذعة لفصلها أكثر من 2500 طفل عن أهلهم أو أولياء أمرهم كانوا قد عبروا الحدود الأمريكية بطريقة غير شرعية.

 

وأشار برلمانيون خصوصا إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال عانوا من سوء معاملة الأجهزة الأمريكية.

 

وأكد المدير التنفيذى المشارك في شرطة الحدود الأميركية ماثيو البنس من جهته أن ظروف الحياة فى مراكز احتجاز العائلات لم تكن سيئة إلى هذا الحدّ.

 

وقال لمجموعة البرلمانيين "أعتقد أن أفضل طريقة لوصفها (المراكز) هي التحدث عن مخيم صيفى"، مشيرا إلى أن الحصول إلى المياه والطعام متاح "24 ساعة على 24، 7 أيام على 7" وكذلك بالنسبة إلى الصفوف والتمارين البدنية وفرص التسلية فى الخارج.

 

هذا التشبيه يعيد إلى الذاكرة كلام مثير للجدل قالته فى يونيو مذيعة قناة "فوكس نيوز" المحافظة التى يشاهدها كثيرا الرئيس الأميركى، حين وصفت مراكز احتجاز الأطفال بأنها "مخيمات صيفية".

 

وأثارت صور أطفال تم فصلهم عن أهلهم ووضعهم في أقفاص، استياء كبيرا في الولايات المتحدة والخارج ما دفع بالرئيس ترامب إلى توقيع مرسوم في 20 يونيو يضع حدا لفصل العائلات المنهجى الناتج عن سياسته "عدم التسامح" مع الهجرة غير الشرعية.

 

إلا أن السلطات تواجه صعوبات كثيرة لجمع العائلات التى تم فصلها، وقد أعادت الحكومة 1800 طفل الى أهاليهم لكن 711 قاصرا لا يزالون تحت رعاية السلطات الأميركية.

 

وتطرق البرلمانيون والناشطون أيضا إلى مصير 400 طفل، تم ترحيل أهاليهم من الأراضي الأمريكية من دونهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: إعادة مهاجرين إلى ليبيا ربما تنتهك القانون الدولى

مسئول أفغانى: الهجوم مازال جاريا على مقر هيئة المهاجرين فى جلال آباد

الحدود الأميركية

المهاجرين

دونالد ترامب




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة