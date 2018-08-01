مدينة كفر الدوار تنفذ حملة نظافة مكبرة داخل سور السكة الحديد

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء علاء بدران بحملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات داخل سور السكة الحديد بعد مزلقان شارع الجيش وبجوار مدرستى بورسعيد وصلاح سالم.

وذلك بالإضافة إلى تجميل مدخل المدينة وتقليم الأشجار وتجميل وتطوير الطريق الزراعى السريع بنطاق قرى زهرة والأمراء وعمل عدد 2 نافورة وطلاء النيوجرسى على جانبى الطريق ومراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها وتطهير مصرف الدشودى خلف مساكن منشية النصر وإزالة عدد 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية 1031 متر عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات وشدات خشبية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة خالد عمارة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى وقوات الشرطة بعمل حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أسفرت عن إزالة عدد 7 حالات إزالة كلية على مساحة 1048 متر من الأراضى الزراعية بنطاق المدينة وقرية جواد حسنى.