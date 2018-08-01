مدير منطقة الصعيد للغاز يعلن 3 أنظمة للتعاقد لتوصيل الغاز بالأقصر.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، أنه فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الأقصر والمدن والمراكز التابعة لها وتيسيراً من وزارة البترول، تم تنفيذ أنظمة للتعاقد والدفع مختلفة لتتناسب مع كافة المواطنين.

وتشمل أن أنظمة التعاقد المعمول بها فى محافظة الأقصر 3 أنظمة وهى :-

1- نظام تعاقد الموقع ويتضمن الدفع كاش لمبلغ 2181 جنيهاً ، أو قسط بمبلغ 361 جنيهاً على ان يكون القسط على 12 ، أو 24 ، أو 36 ، أو 48 ، أو 60 ، أو 72 أو 84 شهراً .

2- نظام تعاقد منحة الأتحاد الأوروبى حيث يتم تحصيل مبلغ 681 جنيهاً .

3- نظام تعاقد تقسيط قيمة التعاقد بمبلغ 2160 جنيهاً على 6 سنوات بدون مقدم على أن يتم تحصيل مبلغ 30 جنيهاً شهرياً ضمن فاتورة الإستهلاك وهذا النظام موضوع من قبل وزارة البترول تسهيلاً على المواطنين وبالفعل طبق فى مناطق السيول والرواجح و القرنة الجديدة بمدينة القرنة غرب الأقصر ، و نجع بدران وعزبة مهيوب والنجع التحتانى ونجع الهيلتون و البحاروه و الشيخ موسى والملقطة و النجع الطويل و ابو الجود بمنطقة الكرنك وغرب طريق الكباش و نجع الحمارة و شوارع كليوباترا و المنشية ( بوابة السوالم ) و المدينة المنورة والتلفزيون والفيروز والعوامية ونجع الصياغ ومشايخ عطية بمدينة الأقصر ، ونجع الشيخ ورواج و البياضية بمدينة البياضية .

وأكد مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى أن خطة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمحافظة الأقصر طويلة الأمد حيث ستتضمن العمل فى المراكز والقرى بمجرد إنهاء أعمال التوصيل وإنشاء محطات التغذية بالمدن الرئيسية وبعد إنهاء كافة أعمال الصرف الصحى والترفيق لتغطية المحافظة بالكامل بشبكات الغاز الطبيعى