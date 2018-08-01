مدير المركز الثقافى البريطانى: جامعة طنطا رائدة على المستويين العربى والدولى

استقبل الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، مدير المركز الثقافى البريطاني إليزابيث هوايت ، وتامر إسماعيل ، مسئول الامتحانات بالمركز الثقافى البريطانى ، وذلك فى إطار تجديد التعاون مع مركز اللغات والتعليم المستمر.

ناقش الجانبان التوعية بأهمية الاختبارات الدولية على نطاق الجامعة والمنظمات الخاصة أهمها APTIS و IELITS ، حيث أعربت إليزابيث هوايت ، مدير المركز الثقافي البريطاني بمصر ، عن خالص تقديرها لتعاون الدكتور مجدي سبع مع المركز.

وأكدت أن جامعة طنطا كانت ولا تزال إحدى الجامعات الرائدة على المستويين العربي والدولى ، والمركز حريص على دعم طلاب جامعة طنطا وخريجيها، كان في استقبال الوفد الدكتورة إيمان صحصاح ، مدير مركز اللغات والتعليم المستمر بجامعة طنطا، والدكتور وليد سمير ، نائب مدير المركز ، والدكتور وليد العشري مدير المركز الاعلامى بالجامعة، وشيماء الخولي بالعلاقات الدولية بجامعة طنطا.