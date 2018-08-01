video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير المركز الثقافى البريطانى: جامعة طنطا رائدة على المستويين العربى والدولى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:55 م
مدير المركز الثقافى البريطانى: جامعة طنطا رائدة على المستويين العربى والدولى رئيس جامعة طنطا ومدير المركز الثقافي البريطاني
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

استقبل الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، مدير  المركز الثقافى البريطاني إليزابيث هوايت ، وتامر إسماعيل ، مسئول الامتحانات بالمركز الثقافى البريطانى ، وذلك فى إطار تجديد التعاون مع مركز اللغات والتعليم المستمر.

ناقش الجانبان التوعية بأهمية الاختبارات الدولية على نطاق الجامعة والمنظمات الخاصة أهمها APTIS و IELITS ، حيث أعربت إليزابيث هوايت ، مدير المركز الثقافي البريطاني بمصر ، عن خالص تقديرها لتعاون الدكتور مجدي سبع مع المركز.

وأكدت أن جامعة طنطا كانت ولا تزال إحدى الجامعات الرائدة على المستويين العربي والدولى ، والمركز حريص على دعم طلاب جامعة طنطا وخريجيها، كان في استقبال الوفد الدكتورة إيمان صحصاح ، مدير مركز  اللغات والتعليم المستمر بجامعة طنطا، والدكتور وليد سمير ، نائب مدير المركز ، والدكتور وليد العشري مدير المركز الاعلامى بالجامعة، وشيماء الخولي بالعلاقات الدولية بجامعة طنطا.         

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 17 مدرسا بجامعة طنطا

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارجامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

المركز الثقافى البريطانى




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة