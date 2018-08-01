video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدعون يتهمون مانافورت معاون ترامب السابق بالكذب والتهرب الضريبى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:16 ص
مدعون يتهمون مانافورت معاون ترامب السابق بالكذب والتهرب الضريبى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
إضافة تعليق

 صور ممثلو إدعاء بول مانافورت، الذى كان يوما ما رئيسا لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانتخابية، بأنه متهرب من الضرائب استخدم حسابات سرية فى الخارج لإخفاء عشرات الملايين من الدولارات من عمله السياسى فى أوكرانيا، وذلك فى أول محاكمة ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر فى تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية.

وذكر مدع فى البيان الافتتاحى للحكومة فى المحاكمة بمحكمة اتحادية بفرجينيا إن مانافورت عاش حياة الترف والبذخ، فاشترى منازل وسيارات باهظة الثمن وأنفق أكثر من نصف مليون دولار على "ملابس راقية" و21 ألف دولار لاقتناء ساعة.

وقال أوزو أسونى، عضو فريق مولر الذى يبحث فى احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب فى 2016 "رجل فى هذه القاعة ظن أنه فوق القانون. فلا (لم يدفع) ضرائب ولا قانونا للبنوك".

وفى وصفه للثمانى عشرة تهمة التى يواجهها مانافورت، قال أسونى إن معاون ترامب السابق لم يدفع ضرائب على جانب كبير من الستين مليون دولار التى جناها من العمل لحساب ساسة موالين لروسيا فى أوكرانيا، وأخفى دخله فى شبكة من 30 حسابا مصرفيا خارجيا، وكذب على البنوك الأمريكية لاقتراض ملايين الدولارات بعد أن نفدت أمواله من أوكرانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: إيران "ستتحدث قريبا جدا" مع الولايات المتحدة

ترامب يعتزم فرض رسوم نسبتها 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار

ترامب

اخبار ترامب

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة