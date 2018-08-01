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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:33 م
خالد صلاح
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محلل مالى يتوقع استمرار الأداء العرضى المتذبذب لمؤشرات البورصة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:59 م
محلل مالى يتوقع استمرار الأداء العرضى المتذبذب لمؤشرات البورصة صلاح حيدر محلل مالى
كتب هانى الحوتى
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قال صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية لم تستطع المحافظة على مكاسبها التى حققتها في بداية جلسة اليوم الأربعاء، لتغلق على مكاسب ضعيفة، وسط ارتفاع مستوى السيولة بشكل نسبى خلال جلستى اليوم والأمس، مضيفا أن المؤشر الرئيسى اصطدم بنقطة مقاومة قوية عند مستوى 15730 نقطة، وارتد منها المؤشر لينتظر اختبار نقطة الـ15100 نقطة، التي تعد نقطة دعم قوية للمؤشر، والارتداد منها سيكون مؤشرا لدخول سيولة جديدة في السوق قد تدفعه إلى اختبار نقاطه القياسية مرة أخرى.

وتوقع حيدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، استمرار الأداء العرضى المتذبذب للمؤشرات فى ظل تراجع مستويات السيولة بالمقارنة بالشهور الماضية التى أثرت بشدة على قدرة المستثمرين فى المحافظة على محافظهم الاستثمارية والاتجاه إلى المضاربة قصيرة الأجل أملا فى تحقيق ربحية جيدة في ظل تذبذب ضيق النطاق.

وأضاف حيدر أن السوق فى الوقت الحالى يحتاج إلى مزيد من السيولة التى ستعمل على تأكيد قدرته على الصعود بعيدا عن الاستمرار فى عمليات جنى الأرباح التى قد تأخذ المؤشرات إلى نطاقات أخرى أقل.


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