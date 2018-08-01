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محافظ كفرالشيخ يهنئ مدير الأمن الجديد بمكتبه ويبحثان عددا من الملفات الأمنية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:20 م
محافظ كفرالشيخ يهنئ مدير الأمن الجديد بمكتبه ويبحثان عددا من الملفات الأمنية محافظ كفرالشيخ يهنئ مدير الأمن الجديد
كفر الشيخ – محمد سليمان
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هنأ اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ الجديد بمكتبه بديوان مديرية الأمن، متمنياً له دوام التوفيق فى مهمته الوطنية لخدمة أهالى كفر الشيخ وفرض سيادة القانون.

 

وقال المحافظ، إن مدير الأمن يمتلك مدير الأمن الجديد ارادة قوية وشخصية هادئة متزنة مشهود له بكفاءته الأمنية وخبرات واسعة فى اتخاذ القرار وله بصمات ونجاحات متعددة منها قيادة القوات خلال العديد من حملات حق الشعب لاسترداد أراضى أملاك الدولة، وازالة التعديات على بحيرة البرلس والحفاظ على الثروة السمكية فضلاً عن جهودة المتميزة فى العديد من الملفات الأمنية. 

 

وهنأ محافظ كفرالشيخ، اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، حكمدار المديرية بمنصبة الجديد، والذى كان يشغل منصب نائب مدير أمن الإسكندرية، كما هنأ اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية مقدما له التهنئة ودوام التوفيق بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء.

 

وبحث محافظ كفر الشيخ مع القيادات الامنية عدد من الملفات لدعم المواطن وتيسير حصوله على الخدمات وفرض سيادة القانون . 

 

كما تم مناقشة ملفات إزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية، وبحيرة البرلس، بالاضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن وأمان المواطن وتكثيف الحملات الأمنية والدوريات الراكبة والكول الأمنى على مستوى المحافظة وتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب وضبط الخارجين عن القانون والتنسيق المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن لتحقيق الاستقرار على أرض المحافظة، بالاضافة للتأكيد على حماية المنشآت العامة والحيوية ومعاملة المواطن معاملة طيبة . 

 

 

 

 


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