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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:23 م
خالد صلاح
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محافظ القليوبية يكرم اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية السابق

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:19 م
محافظ القليوبية يكرم اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية السابق اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية أ ش أ
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كرم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللواء إيهاب خيرت بإهدائه درع المحافظة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال فترة عمله بمحافظة القليوبية، وتمنى له دوام التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة لخدمة الوطن.
 
وأشاد محافظ القليوبية، بدور اللواء إيهاب خيرت في حفظ المنظومة الأمنية بالمحافظة وتنفيذ عدد من حملات الإزالات والاشغالات.
 
يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اعتمد حركة تنقلات الداخلية تضمنت نقل اللواء إيهاب خيرت لمنصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، وتعيين اللواء رضا طبلية مديرا لأمن القليوبية خلفا له.

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