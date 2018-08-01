محافظ القليوبية يطق اسم شهيد عزبة الأبيض بالخانكة على أحد المدارس

القليوبية إبراهيم سالم

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم، الأربعاء، فى الجنازة العسكرية للشهيد الملازم عبد الله محمود عيسوى ابراهيم عيسوى ابن عزبة الأبيض بمدينة الخانكة.

وقد أقيمت الجنازة العسكرية مع صلاة الظهر وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرته معربا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد.

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 24 عاما وهو اصغر اشقائه وفى سياق متصل قرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس العزبة تقديرا وتخليدا لذكرى الشهيد الذى ضحى بروحه فداء لوطنه.