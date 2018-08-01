محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء وتجهيز مجمع مدارس بالخصوص

يتابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أعمال إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص والذى يشتمل على إنشاء عدد 2 مبنى مدرسى للتعليم الأساسى بإجمالى 58 فصلا.

ويشمل مجمع المدارس فصول دراسية ومكتبة وغرف كمبيوتر وغرف مدرسين مع تجهيز المدرسة بالمعدات اللازمة بعد الإنشاء ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى زيادة الفصول المدرسية بالمنطقة مما يقلل من كثافة الفصول وينهى الاحتياج إلى الفصول المسائية وكذلك ادخال مفهوم استخدام الأرض المدرسية للأنشطة الثقافية بعد ساعات اليوم الدراسى، بالإضافة إلى توفير مساحة إضافية للمختبرات والمكتبات وغرف المعلمين ومرافق خارجية عامة وإنشاء مسرح مكشوف وتنسيق المناطق الخارجية.

يذكر أن الوكالة الألمانية تقوم بالإشراف على مشروعات منحة الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية PDP الذى يستهدف تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى ويتم من خلاله إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب وتطوير عدد 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة علاوة على دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاثة مع عدد آخر من مشروعات تتم من خلال منظمات المجتمع المدنى.