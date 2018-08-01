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محافظ القليوبية: إزالة 1168 حالة تعدى على الأراضى خلال الموجة العاشرة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:38 م
محافظ القليوبية: إزالة 1168 حالة تعدى على الأراضى خلال الموجة العاشرة جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 1168 حالة بمساحة 222755.5م2  (أكثر من ربع مليون متر مربع).

وشنت الأجهزة التنفيذية للمدن والمراكز والاحياء وجهات الولاية ( الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والاثار وهيئة الاوقاف والطرق والكبارى) حملات مكبرة على مدار العشرة ايام الماضية.

وشدد على أنه لابد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، كما أكد على المضى قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للمدن والمراكز والأحياء.

جدير بالذكر أن المحافظ قد عقد عدة اجتماعات موسعة بكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية للمحافظة للتأكيد من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، و كذا التأكد من التنفيذ طبقا للقانون ومراعاة البعد الإنسانى ، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.

 

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